Военные Пакистана и Индии приняли участие в совместных учениях ШОС

Челябинск, , 05:01 — REGNUM Более 350 военнослужащих из Индии и Пакистана впервые приняли участие в совместных антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2018», проходящих в Челябинской области, сообщает пресс-служба минобороны России.

Бригадный генерал индийской армии Викас Ликаре отметил, что его военнослужащие готовы поделиться богатым опытом по борьбе с терроризмом. Также он отметил, что для его страны участие в таких учениях является большой честью.

«Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта. Боевой опыт России, полученный в Сирии, — для нас показатель», — заявил начальник управления боевой подготовки Вооруженных сил Пакистана бригадный генерал Юнус Шахид.

Напомним, антитеррористические учения стран — участниц ШОС «Мирная миссия — 2018» проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. В учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на учениях «Мирная миссия — 2018» будет задействована и авиация, в том числе ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3. В целом на учениях будут представлены более 30 летательных аппаратов из России, Китая, Казахстана и Индии.

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