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В США помощь Ирану приравняли к финансированию убийств в ЕС

Политика

Американская дипломатия: Больше денег у Ирана – больше убийств в ЕС

Вашингтон, 25 августа 2018, 05:01 — REGNUM  Выделяя средства на помощь Ирану, Европейский союз фактически финансирует убийства европейских странах, заявил Брайн Хук, спецпредставитель США по Ирану, сообщает Reuters.

Комментируя план ЕС по выделению $20,7 млн на развитие иранской экономики, Хук сказал:

«Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах».

Напомним, политика Брюсселя в отношении Тегерана вызывает недовольство у Вашингтона, который отверг так называемую ядерную сделку и рассчитывал, что европейцы последуют его примеру.

Между тем участие в договоренностях с Ираном (прежде всего речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий) очень важно для ЕС, ряд стран которого в свое время вложили немалые средства в иранские проекты.

После ужесточения антииранских санкций Вашингтона Европейская комиссия 23 августа огласила решение о выделении Тегерану первого транша в размере €18 млн. Общая сумма, которой Брюссель намерен поддержать Тегеран, составляет €50 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Европа предоставит €18 млн в помощь Ирану

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Противостояние Ирана и США
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