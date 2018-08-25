Лондон, , 04:36 — REGNUM Великобритания продолжает запугивать своих граждан «русской угрозой», несмотря на отсутствие доказательств, сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

В посольстве отмечают, что возникла двоякая ситуация с открытием парка в Солсбери, где британские правоохранители проводили следствие по факту якобы отравления нервно-паралитическим газом.

«С одной стороны, органы здравоохранения Англии постоянно заявляли о том, что риск заражения для населения остается низким. С другой, полиция на протяжении нескольких месяцев упорно прочесывала даже те места, где пострадавшие вряд ли могли находиться», — сообщают дипломаты.

При этом, как отмечают в ведомстве, общественность не поставили в известность насчет обнаружения каких-либо доказательств. Также дипломаты порадовались, что парк, готовый к открытию, хотя бы очистили от мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа племянница якобы отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля заявила, что не исключает смерти экс-офицера ГРУ. По ее словам, родные не могут связаться с ним с конца июля, а СМИ по этому поводу не дают никакой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Родные Скрипаля не исключают его возможной смерти