Главу Twitter вызвали «на ковер» в Конгресс США

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Комитет по энергетике и торговле американского Конгресса вызвал главу компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний по поводу работы его соцсети, говорится в официальном заявлении комитета.

Комитет заинтересован в работе Twitter по отслеживанию и контролю информации, которая публикуется в социальной сети. По их мнению, конгрессу необходимо знать подробности работы алгоритмов соцсети, так как в настоящее время эти механизмы работы не являются прозрачными.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа прошли переговоры Министерства внутренней безопасности США, ФБР и представителей компаний Microsoft и Facebook по вопросам обеспечения безопасности предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США и предотвращения внешнего вмешательства в выборы. В свою очередь представители Microsoft и Facebook отметили необходимость сотрудничества с правительством США в сфере кибербезопасности.

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