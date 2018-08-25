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Сенаторы требуют от госдепа деталей переговоров в Хельсинки

Политика

Им нужно знать точное содержание переговоров

Вашингтон, 25 августа 2018, 04:07 — REGNUM  Сенаторы Конгресса США от Демократической партии обратились в письме к госсекретарю Майку Помпео с просьбой предоставить детали переговоров президента Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 16 июля в Хельскинки.

«Наша обеспокоенность по поводу деталей переговоров усиливается идущим расследованием спецпрокурора (Роберта Мюллера — прим. ИА REGNUM ) о возможных связях с президентской кампанией Трампа в 2016 и российскими разведслужбами, которые могли вмешаться в выборный процесс», — говорится в письме.

Необходимость предоставить данные о переговорах сенаторы мотивируют желанием точно знать содержание встречи, которая, как известно, проводилась за закрытыми дверями: присутствовали лишь переводчики. Сенаторы также выразили готовность сотрудничать с Помпео ради «обеспечения безопасности страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа прошли переговоры министерства внутренней безопасности США, ФБР и представителей компаний Microsoft и Facebook по вопросам кибербезопасности. Основной темой обсуждения было обеспечение безопасности ноябрьских довыборов в Конгресс США и предотвращения иностранного вмешательства в выборный процесс. Представители IT-компаний выразили готовность сотрудничать с правительством США.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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