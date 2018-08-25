Американские спецслужбы обсудили с Microsoft и Facebook кибербезопасность

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США (МВБ) и ФБР обсудили с представителями компаний Facebook и Microsoft действия по борьбе с киберугрозами, говорится в заявлении МВБ.

В первую очередь обсуждались вопросы безопасности в киберпространстве на грядущих довыборах в Конгресс США в ноябре.

«МВБ работает с широким спектром партнеров, чтобы понять и остановить злоумышленников в киберпространстве, которые пытаются вмешаться в выборы, сломать критические инфраструктурные узлы или же просто собирать разведданые по представителям власти. Эти действия подталкивают государство и частные компании к совместной работе, чтобы защитить наше отечество и демократию», — заявил секретарь МВБ Кристофер Кребс.

В свою очередь представители Microsoft и Facebook подчеркнули необходимость сотрудничества с американским правительством, чтобы защитить США от кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа The New York Times со ссылкой на представителей разведслужб США сообщило о резком снижении активности информаторов американской разведки в России. По их словам, это сеет неопределенность в рядах американских разведслужб насчет планов президента России Владимира Путина по якобы вмешательству в грядущие в ноябре довыборы в американский Конгресс.

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