Лавров: Россия готова упростить визовый режим для Турции

Москва, , 03:24 — REGNUM Россия готова к переговорам об упрощении визового режима с Турцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В самое ближайшее время будем этим заниматься. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему», — заявил он.

Также Лавров отметил рост потока российских туристов в Турцию, который, по его данным, составил 4,7 млн граждан России за прошедший год. Это, по словам министра, превышает рекордные показатели 2014 года. В этом году планируется увеличение потока туристов до более 5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. В ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в экономической и торговой сферах, а также выразили заинтересованность в реализации международных проектов в сфере энергетики.

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