NYT: Российские осведомители держат разведки США на голодном пайке

Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Информаторы американский разведок перестали выходить на связь со разведслужбами США, заявляет газета The New York Times.

«Информаторы из Кремля массово поутихли, оставив ЦРУ и другие разведслужбы в неведении насчет планов Путина на ноябрьские выборы (в конгресс США — прим. ИА REGNUM )», — заявляет газета со ссылкой на источники в разведслужбах.

Собеседники газеты не верят, что эти информаторы были раскрыты или убиты, и подозревают, что многим агентам пришлось «залечь на дно» из-за якобы агрессивных действий российской контрразведки. Одним из примеров таких «агрессивных действий» газета называет инцидент с якобы отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Однако американские разведслужбы не могут явно сказать, как поступит г-н Путин: он может попытаться вмешаться в довыборы в конгресс, просто посеяв хаос, или скомпрометировать избирательный процесс», — добавляет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа представители Демократической партии США сообщили в ФБР о якобы попытке взлома базы данных избирателей демпартии. По их данным, неизвестные создали копию страницы входа в базу данных с целью похитить данные учетных записей и проникнуть в базу избирателей.

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