Молдавия: «промолдавская» коалиция Плахотнюка-Додона почти готова

Кишинёв, , 03:08 — REGNUM Будучи «проевропейской» партией Демпартия Молдавии намерена, «в первую очередь, быть в еще большей степени промолдавской партией». Об этом заявил в интервью кишиневскому агентству IPN лидер правящей Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Он пообещал, что уже в ближайшие месяцы граждане Молдавии увидят «интересные шаги в этом направлении» со стороны Демпартии. «В течение 27 лет все партии выступали в сугубо геополитическом русле. Все они были проевропейцскими, пророссийскими и так далее. Ни одна партия реально не выступала за Молдавию, за интересы государства и ее жителей! Все сфокусировались на внешнем ориентире и разыгрывали эту карту и избирательных кампаниях, обещая, что все проблемы молдаван будто волшебным образом будут решены из-за границы», — сказал Плахотнюк.

По его словам, слишком долго — 27 лет «молдаван кормили иллюзиями и геополитикой». «Пробил час переступить через этот подход и вернуться домой, привести в порядок наше хозяйство, выйти в свет очищенными и готовыми к новому росту, Все это время наши политики ездили в Брюссель или Москву, и оттуда говорили молдаванам: «вот как тут хорошо, и вас сюда приведем». А наши жители сталкивались с проблемами дома, им было не до экспериментов, они ждали, чтобы политики возвращались домой и работали, вместо того, чтобы слать им приветы из кабинетов в Брюсселе или Кремле», — добавил лидер Демпартии.

Плахотнюк считает, что не следует как прежде ждать, что «европейцы, американцы, румыны или русские будут решать проблемы страны». «В результате кое-кто из-за рубежа извлекал выгоду из этой ситуации и, иногда, видя насколько наивны молдавские политики и в каком замешательстве пребывают, неподобающим образом вмешивались во внутреннюю политику Молдовы. Если все же нам хочется по настоящему развиваться, не надо ждать, что кто-то придет и уберется в нашем дворе, потому что наведут такой порядок, что мы почувствуем себя чужими в своем доме и не будем знать, куда деться от такой «заботы», — подчеркнул он.

По его словам, следует заботиться об интересах Молдавии, а не о «проектах, ориентирующихся строго на внешнее направление». «Мы сами должны обеспечить порядок в своем доме, нам пора поменять менталитет… Мы слушаем и слышим голос народа, голос граждан, а они в унисон утверждают, что хотят жить лучше здесь, дома, в Молдове. Они все, на самом деле, за Молдову», — подвел итог Владимир Плахотнюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе.