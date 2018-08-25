Молдавский оппозиционер Усатый призвал «снести власть» Плахотнюка

Кишинёв, , 02:50 — REGNUM Лидер молдавской оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый, находящийся в Москве из-за преследования со стороны молдавских властей, призвал своих сторонников выйти на антиправительственный протест, запланированный в Кишиневе на 26−27 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Усатый заявил, что граждане должны объединиться, чтобы «снести власть», а лидерам протестов не стоит раскалывать общество по геополитическому признаку.

В свою очередь генеральный инспекторат полиции Молдавии предупредил о возможности провокаций в ходе протестов в Кишиневе 26−27 августа. Против нескольких человек, призывавших в соцсетях устроить беспорядки, погромы и поджоги, заведено уголовное дело, сообщили в полиции. Там призвали организаторов акции быть внимательными и сообщать полицейским о «подозрительных личностях».

Молдавская оппозиция, напомним, объявила о начале 26 августа протестов в режиме нон-стоп. Лидеры оппозиции призвали граждан брать с собой палатки, воду и продукты питания и «все что нужно». На митинге ждут представителей диаспоры и гастарбайтеров из-за рубежа, которые намерены прибыть в этот день в Кишинёв.

Президент Молдавии Игорь Додон и его социалисты, формально называющие себя «оппозицией», но фактически являющиеся младшим партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, выступают против протестов. После ближайших выборов они намерены создать коалицию с Демпартией.

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