Лавров: Турция — один из главных экономических партнеров

Москва, , 02:49 — REGNUM Турция является одним из ключевых экономических партнеров России, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота, который по итогам прошлого года увеличился на 40,5%, превысив $22 млрд», — подчеркнул министр.

Также Лавров отметил заинтересованность Анкары в совместных проектах в сфере энергетики, таких как строительство газопровода «Турецкий поток» и строительство первого реакторного блока АЭС «Аккую», который строят в Турции российские специалисты.

«Отмечаем востребованность наращивания практической кооперации и в других областях, в том числе в металлургии, автомобилестроении, сельском хозяйстве, банковской сфере, военно-техническом сотрудничестве», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа состоялась встреча глав МИД России и Турции, в ходе которых обсуждались как вопросы двустороннего сотрудничества, так и мирное урегулирование в Сирии. Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, любая попытка силового урегулирования в сирийской провинции Идлиб может привести к катастрофе.

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