США передумали выделять Палестине $200 млн

Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Власти США передумали выделять Палестине финансовую помощь в размере $200 млн, которую теперь собираются потратить на другие проекты, говорится в пресс-релизе госдепа.

Точная сумма финансовой помощи не называется, однако известно, что она составляет более $200 млн. Сообщается, что на решение повлияло ухудшение ситуации в секторе Газа, виновником которого США называют партию ХАМАС.

Отмечается, что теперь деньги будут потрачены на другие проекты, которые, по словам госдепа, соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов.

Ранее, в июле 2018 ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БОПОР) заявило о сокращении программ помощи Палестине из-за недостатков финансирования.

По заявлению ведомства, сокращение в первую очередь коснется рабочих мест для жителей Палестины. Это решение также связывают с инициативой президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине.

Напомним, 14 мая 2018 в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия нового посольства США. Это вызвало массовые протесты как палестинцев, так и граждан других арабских стран.

Признание Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. В частности, массовые протестные акции в секторе Газа привели к столкновению с израильской армией, в результате которых пострадали сотни людей.