Президент Абхазии вручил Путину награду

Москва, , 02:14 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил президента России Владимира Путина высшей наградой страны — орденом «Честь и слава» I cтепени, сообщает пресс-служба абхазского президента.

Указ о награждении Путина был подписан 24 августа. В его тексте говорится, что награда вручается российскому президенту за большой вклад в развитие абхазской государственности и обеспечение мира и стабильности, а также за активную помощь Абхазии в социально-экономическом развитии.

Напомним, 24 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с лидерами Абхазии и Южной Осетии. Встреча была приурочена к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств.