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Президент Абхазии вручил Путину награду

Политика

Орденом «Честь и слава» I cтепени

Москва, 25 августа 2018, 02:14 — REGNUM  Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил президента России Владимира Путина высшей наградой страны — орденом «Честь и слава» I cтепени, сообщает пресс-служба абхазского президента.

Указ о награждении Путина был подписан 24 августа. В его тексте говорится, что награда вручается российскому президенту за большой вклад в развитие абхазской государственности и обеспечение мира и стабильности, а также за активную помощь Абхазии в социально-экономическом развитии.

Напомним, 24 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с лидерами Абхазии и Южной Осетии. Встреча была приурочена к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств.

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Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
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