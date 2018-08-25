В «Механику Погодину» пустили ОБСЕ

Херсон, Украина, , 01:55 — REGNUM Представители миссии ОБСЕ смогли встретиться с командой удерживаемого на Украине российского танкера «Механик Погодин», сообщает vftanker.ru.

По данным ООО «В.Ф. Танкер», который организовал встречу, самочувствие членов команды хорошее, есть на борту и продукты питания и лекарства. При необходимости моряки могут сходить на берег, а также «в любое время связываться с родственниками и близкими».

Уточняется, что полностью готовый к отбытию танкер находится у причала в ожидании разрешения на отход.

Напомним, российское судно «Механик Погодин» задержали в украинском порту Херсон две недели назад (10 августа). Танкер должен был выгрузить дизельное топливо, но ему не дали сделать этого украинские таможенники.

Капитану танкера запретили выходить из акватории порта. Таким образом, на украинской территории незаконно удерживается российское судно с 12 российскими гражданами на борту.

23 августа представители ОБСЕ прибыли к месту швартовки танкера, но на борт не поднялись, поскольку их мандат распространяется только на территорию Украины. При этом первый визит инспекторов с целью поговорить с экипажем был заблокирован СБУ.

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