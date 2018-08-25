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Путин: Отношения с Турцией становятся всё содержательней

Политика

Путин также отметил успехи в урегулировании сирийского кризиса, достигнутые благодаря плодотворному сотрудничеству с другими государствами

Москва, 25 августа 2018, 01:44 — REGNUM  Отношения России и Турции приобретают более глубокий и содержательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами турецкого МИД и минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Скорее, хочу сказать о всё более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой, с решением таких острых вопросов, как сирийский кризис», — добавил он.

Путин также отметил успехи в урегулировании сирийского кризиса, достигнутые благодаря плодотворному сотрудничеству с другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкое правительство не считает нужным обсуждать вопрос помощи в восстановлении Сирии, пока не достигнуто политическое перемирие. По его словам, призыв Путина к Европе оказать помощь в восстановлении инфраструктуры в Сирии, разрушенной войной, подвергся серьезной критике в бундестаге.

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Мирное урегулирование в Сирии
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