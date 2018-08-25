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Армянский Facebook захлестнули селфи с Ангелой Меркель

Политика

«Канцлер Германии на Северном проспекте с удовольствием фотографируется с десятками граждан»

Армянский Facebook захлестнули селфи с Ангелой Меркель
Иллюстрация:  facebook.com/nikol.pashinyan
Селфи с Ангелой Меркель

Ереван, 25 августа 2018, 01:40 — REGNUM  Находящаяся с визитом в Армении канцлер Германии Ангела Меркель вечером 24 августа прогулялась по вечернему Еревану вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, его супругой и президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительства Армении, опубликовав фотографию с прогулки.

«Мы на Северном проспекте», — подписал премьер выложенную фотографию.

Никол Пашинян также опубликовал несколько фотографий, на которых Ангела Меркель фотографируется с жителями столицы. «Канцлер Германии на Северном проспекте с удовольствием фотографируется с десятками граждан», — подписал фотографии Пашинян.

Помимо опубликованных Пашиняном фотографий, в армянском сегменте Facebook десятки пользователей опубликовали селфи с Ангелой Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии прибыла с двухдневным официальным визитом в Ереван 24 августа, после визита в Грузию. В Ереване Ангела Меркель сначала посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции, а затем побывала в центре креативных технологий «Тумо» и в компании PicsArt. Канцлер встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном и провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сегодня, 25 августа, в рамках тура по странам Закавказья Меркель посетит Баку.

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Внешняя политика Армении
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