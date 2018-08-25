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Тимошенко продолжает грезить о новой конституции Украины

Политика

И хочет канцлера вместо президента

Киев, 25 августа 2018, 01:37 — REGNUM  Украине необходима парламентская форма правления, которая должна быть закреплена в новой конституции, заявила украинский политик Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба украинской партии «Батькивщина».

По ее словам, парламентская форма правления на порядок эффективней президентской и используется в большинстве «развитых и успешных стран». В том числе это якобы способствует снижению коррупции в стране.

«Таким образом и канцлер, и парламентское большинство выбирается всенародно. Это наисильнейшая форма выборов», — заявила она.

При этом проводить парламентские выборы Тимошенко предлагает в два тура, уменьшив минимальный проходной барьер для депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа экс-премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что стране нужна новая «народная» конституция, которая будет учитывать интересы украинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Украине нужна новая народная Конституция – Тимошенко

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Политическая жизнь Украины
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