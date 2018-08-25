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США возрождают Второй флот для сдерживания России в Атлантике

Политика

Российские подводные лодки не дают покоя Соединенным Штатам

Норфолк, США, 25 августа 2018, 01:21 — REGNUM  Возврождение Второго флота военно-морских сил США предназначено для сдерживания России в Северной Атлантике, сообщает издание Stars and Stripes.

«Возрождение Второго флота является частью новой национальной оборонительной стратегии, которая больше сосредоточена на сдерживании противника, нежели на борьбе с терроризмом», — отмечает издание.

Командующим Вторым флотом назначен вице-андмирал Эндрю Льюис. Отмечается, что новый Второй флот будет «уменьшенной копией» старого Второго флота, который был расформирован в 2011 году для снижения расходов.

«Наш контроль над морем, наша демонстрация силы — два жизненно важных элемента национальной безопасности — сейчас подвергаются угрозе возрастающими силами России и Китая», — заявил адмирал Кристофер Грэди на торжественной церемонии, посвященной возрождению 2-го флота.

Грэди также отметил, что такого противостояния между странами не было около 30 лет со времен холодной войны.

Напомним, Второй флот ВМС США был расформирован в 2011 году с целью уменьшения государственных расходов на оборону. Торжественная церемония расформирования прошла 30 сентября 2011 года на военно-морской базе Норфолк, являвшейся административным центром флота.

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Военно-морской флот
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