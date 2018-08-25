Пакистан хочет модернизировать танки, купленные у Украины

Кубинка, Московская область, , 00:19 — REGNUM Россия и Пакистан могут подписать контракт на модернизацию танков Т-80, которые ранее Исламабад закупил у Украины, заявил замглавы пакистанской военно-промышленной компаний Heavy Industries Taxila, бригадный генерал Анвар Номан журналистам на форуме «Армия-2018».

По его словам, у России есть возможность модернизировать советский танк Т-80 до современного состояния. Поэтому в настоящее время проходят переговоры между Москвой и Исламабадом, после которых возможен приезд российских специалистов в Пакистан для модернизации бронетехники. О стоимости контракта и количестве танков, которым необходима модернизация, Номан не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба «Уралвагонзавода» заявила о поставках в российские вооруженные силы первых девяти танков Т-14 «Армата» до конца 2019 года. Как сообщила пресс-служба, эти танки станут первыми из партии в 132 танка и БМП на платформе «Армата», которые будут поставлены в войска к концу 2021 года.

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