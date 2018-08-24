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Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльских беженцев

Политика

Из Колумбии в Перу проследуют 36 автобусов с гражданами Венесуэлы

Кито, 24 августа 2018, 23:12 — REGNUM  Власти Эквадора приняли решение открыть гуманитарный коридор, чтобы позволить беженцам из Венесуэлы проследовать из Колумбии в Перу, сообщает El Comercio.

По информации издания, из города Тулькан на севере Эквадора на юг к границе Перу будет отправлено в общей сложности 36 автобусов с гражданами Венесуэлы.

Напомним, в начале августа на территории некольких провинций Эквадора был введён режим чрезвычайного положения в связи с притоком беженцев из Венесуэлы. В МИД Эквадора заявляли, что на территорию страны ежедневно прибывает до 4200 беженцев.

Эквадор и Перу в настоящее время готовятся ужесточить миграционную политику в отношении граждан Венесуэлы. Теперь въезд для них будет разрешён только при наличии действующих заграничных паспортов.

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Политический кризис в Венесуэле
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