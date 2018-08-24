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Премьер-министр Канады закончил поздравление Украины нацистской речевкой

Политика

Политик уверен, что Украина и Канада разделяют общие ценности

Оттава, 24 августа 2018, 23:17 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем независимости и завершил послание девизом «Slava Ukraini!». Текст поздравления опубликован 24 августа на официальном сайте канадского правительства.

Отметим, что в поздравлении сказано о том, что Канада и Украина «разделяют общие ценности, приверженность демократии, свободе и верховенству закона, а также близкие отношения между людьми».

Напомним, приветствие «Слава Украине! Героям слава!», которое с 24 августа стали использовать в ВСУ, является калькой приветствия германских нацистов «Heil Hitler! Sieg heil!». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала популяризацию этих слов попыткой закрепить нацистские лозунги в сознании украинских граждан.

Читайте подробнее: МИД РФ: Украина закрепляет в сознании граждан нацистские лозунги

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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