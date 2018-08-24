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Дональд Трамп «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном

Политика

Президент США передал в Twitter «тёплые пожелания» руководителю КНДР

Дональд Трамп «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 24 августа 2018, 22:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о желании вновь встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Соответствующее сообщение он разместил 24 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Сейчас я хотел бы передать мои самые тёплые пожелания и уважение председателю Киму. С нетерпением жду встречи с ним в скором времени!» — написал глава Белого дома.

Ранее сегодня Дональд Трамп сообщил, что попросил госсекретаря США Майка Помпео отменить запланированный на следующую неделю визит в КНДР, отметив, что не видит «достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова».

Президент США также отметил, что Китай вряд ли сможет поспособствовать процессу денуклеаризации до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт между Пекином и Вашингтоном в торговой сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР отменён

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США и КНДР
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