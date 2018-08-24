Дональд Трамп «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о желании вновь встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Соответствующее сообщение он разместил 24 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Сейчас я хотел бы передать мои самые тёплые пожелания и уважение председателю Киму. С нетерпением жду встречи с ним в скором времени!» — написал глава Белого дома.

Ранее сегодня Дональд Трамп сообщил, что попросил госсекретаря США Майка Помпео отменить запланированный на следующую неделю визит в КНДР, отметив, что не видит «достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова».

Президент США также отметил, что Китай вряд ли сможет поспособствовать процессу денуклеаризации до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт между Пекином и Вашингтоном в торговой сфере.

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