В Киеве рассказали, когда приедут высокие гости из МВФ

Киев, , 21:35 — REGNUM Визит миссии Международного валютного фонда на Украину запланирован на период с 6 по 19 сентября, заявили 24 августа в пресс-службе министерства финансов Украины.

«Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и последующих шагов», — сказано в сообщении.

По мнению ряда экспертов, миссия МВФ должна будет решить судьбу очередного кредита для Украины. Одним из ключевых условий для положительного решения этого вопроса является повышение цены на газ для населения. Неслучайно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заговорил о том, что стоимость газа является «острым вопросом», стоящим перед Украиной.

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