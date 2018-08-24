Вице-адмирал: Если Украина заберет корабли из Крыма, незачем будет судиться

Киев, , 21:27 — REGNUM Забрав корабли из Крыма, Украина лишится повода судиться с Россией, заявил вице-адмирал ВМС Украины Сергей Гайдук 24 августа в эфире телеканала 112.ua.

«Если мы забираем эти корабли… то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: «Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет», — рассказал Гайдук.

Военный также напомнил, что украинский флот появился вследствие разделения советского Черноморского флота. За годы независимости Украина не смогла эффективно распорядиться наследием СССР и просто распилила корабли на металл:

«Мы получили в свое время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом», — отметил Гайдук.

Напомним, в феврале 2018 года первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль заявил, что Украина не будет забирать свое имущество просто так. По его словам, Россия должна вернуть корабли через суд, причем отремонтированными, хотя на момент воссоединения Крыма с Россией украинские суда находились в ужасном состоянии.

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