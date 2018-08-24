Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР отменён

Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео отменить запланированный визит в Северную Корею. Об этом глава Белого дома сообщил 24 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в КНДР в настоящее время, потому что я чувствую, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова», — написал Дональд Трамп.

Кроме того, по словам главы Белого дома, он не верит в то, что Китай сможет поспособствовать процессу денуклеаризации так, как прежде, ввиду осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином в торговой сфере.

«Секретарь Помпео с нетерпением ждёт поездки в Северную Корею в ближайшем будущем — скорее всего, после того, как наши торговые отношения с Китаем будут разрешены», — отметил президент США.

Напомним, накануне Майк Помпео сообщил о намерении совершить визит в КНДР на следующей неделе с целью продвижения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Позднее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила на брифинге, что встреча главы ведомства с Ким Чен Ыном не запланирована в рамках его поездки.

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