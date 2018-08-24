Пятница, 24 Августа 2018 года
22:00:48 МСК

Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР отменён

Политика

Дональд Трамп предложил отложить визит до урегулирования отношений США и Китая в торговой сфере

Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР отменён
Иллюстрация: Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 24 августа 2018, 21:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео отменить запланированный визит в Северную Корею. Об этом глава Белого дома сообщил 24 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в КНДР в настоящее время, потому что я чувствую, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова», — написал Дональд Трамп.

Кроме того, по словам главы Белого дома, он не верит в то, что Китай сможет поспособствовать процессу денуклеаризации так, как прежде, ввиду осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином в торговой сфере.

«Секретарь Помпео с нетерпением ждёт поездки в Северную Корею в ближайшем будущем — скорее всего, после того, как наши торговые отношения с Китаем будут разрешены», — отметил президент США.

Напомним, накануне Майк Помпео сообщил о намерении совершить визит в КНДР на следующей неделе с целью продвижения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Позднее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила на брифинге, что встреча главы ведомства с Ким Чен Ыном не запланирована в рамках его поездки.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча Помпео и Ким Чен Ына не состоится

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить