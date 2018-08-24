Белоруссия и Азербайджан продолжают военно-техническое сотрудничество

Минск, , 20:51 — REGNUM Начальник генштаба BС Азербайджана Наджмеддин Садыков и глава государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко обсудили в Минске вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере. Как сообщает минобороны Азербайджана, встреча состоялась 23 августа.

Садыков посетил также одно из предприятий военно-промышленного комплекса Белоруссии и встретился с его руководством. Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и различной продукцией военного назначения, производимыми BПК Белоруссии.

В последнее время Баку увеличил закупки вооружений у Минска. B частности, одни из самых мощных ракетных систем малой и средней дальности — «Полонез» — были приобретены именно в Белоруссии. Такое сотрудничество вызвало негативную реакцию со стороны Армении, так как Армения и Белоруссия — союзники по ОДКБ.