Пятница, 24 Августа 2018 года
22:01:47 МСК

Белоруссия и Азербайджан продолжают военно-техническое сотрудничество

Политика

В последнее время Баку увеличил закупки вооружений у Минска. B частности, одни из самых мощных ракетных систем малой и средней дальности – «Полонез» – были приобретены именно в Белоруссии

Белоруссия и Азербайджан продолжают военно-техническое сотрудничество
Иллюстрация: President.az
Ильхам Алиев на фоне РСЗО Полонез

Минск, 24 августа 2018, 20:51 — REGNUM  Начальник генштаба BС Азербайджана Наджмеддин Садыков и глава государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко обсудили в Минске вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере. Как сообщает минобороны Азербайджана, встреча состоялась 23 августа.

Садыков посетил также одно из предприятий военно-промышленного комплекса Белоруссии и встретился с его руководством. Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и различной продукцией военного назначения, производимыми BПК Белоруссии.

В последнее время Баку увеличил закупки вооружений у Минска. B частности, одни из самых мощных ракетных систем малой и средней дальности — «Полонез» — были приобретены именно в Белоруссии. Такое сотрудничество вызвало негативную реакцию со стороны Армении, так как Армения и Белоруссия — союзники по ОДКБ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Азербайджане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить