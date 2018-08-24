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Политолог назвал разницу между президентом независимой страны и Порошенко

Политика

На встрече с американским чиновником украинский президент похвастался уровнем несамостоятельности своей страны

Киев, 24 августа 2018, 20:12 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко на встрече с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном похвастался, что уголь, добытый в американском штате Пенсильвания, везут на Украину электровозы, сделанные в Пенсильвании. Высказывание политика прокомментировал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это при том, что украинские шахтеры не могут получить вовремя свои мизерные зарплаты, а производители украинских электровозов не загружены государственными заказами… Вот в этом и разница между президентом суверенного и десувереннизированного государства. Независимый отстаивает и продвигает своё, зависимый олигарх — чужое», — подчеркнул Руслан Бортник.

Напомним, украинский политолог Евгений Филиндаш, комментируя пышные празднества в честь Дня независимости Украины, отметил, что Украина — неоколония Запада, которая даже выгоднее, чем колония, поскольку не требует прямой жёсткой оккупации со стороны метрополии.

Читайте подробнее: «Украина — и так неоколония Запада»: эксперт о курсе в ЕС и НАТО

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Политическая жизнь Украины
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