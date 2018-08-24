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В США обнародован новый пакет санкций против России

Политика

Новые санкции США затронут американские кредиты России, а также поставки оружия и продукции двойного назначения

В США обнародован новый пакет санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 24 августа 2018, 20:00 — REGNUM  Новые санкции Вашингтона против Москвы, которые должны вступить в силу в ближайшие дни, предусматривают запрет на кредиты и экспорт американского оружия в Россию, следует из документа, опубликованного в Федеральном регистре США.

Соединённые Штаты намерены прекратить практически любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года. Исключение предусмотрено лишь для гуманитарной помощи, доставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов.

Также, согласно документу, будет приостановлена выдача лицензий на поставки российским государственным компаниям оружия и продукции двойного назначения из США. При этом запрет не затронет российско-американское сотрудничество в космической сфере и не будет распространяться на продукцию, необходимую для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Кроме этого, новые санкции предусматривают отказ в предоставлении России «любых кредитов, кредитных гарантий и прочей финансовой поддержки» со стороны любого учреждения в Соединённых Штатах.

Напомним, в начале августа в Вашингтоне был анонсирован новый пакет антироссийских мер. На этот раз — за якобы причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Новые санкции должны были вступить в силу с 22 августа, однако затем их введение было отложено до 27 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Срок истек»: когда США введут новые санкции против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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