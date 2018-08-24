Пятница, 24 Августа 2018 года
20:39:33 МСК

Страдающий раком Джон Маккейн решил отказаться от лечения

Политика

Летом 2017 года у сенатора была обнаружена опухоль мозга

Страдающий раком Джон Маккейн решил отказаться от лечения
Gage Skidmore
Джон Маккейн

Вашингтон, 24 августа 2018, 19:32 — REGNUM  Американский сенатор Джон Маккейн, страдающий онкологическим заболеванием, принял решение прекратить дальнейшее лечение. Об этом 24 августа сообщает The New York Times со ссылкой на заявление семьи сенатора.

Как отмечается, отказаться от терапии Маккейн решил в связи с необратимой прогрессией заболевания.

«Развитие болезни и неумолимое влияние возраста диктуют свой вердикт. С присущей ему силой воли он принял решение прекратить медицинское лечение», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, у влиятельного сенатора-республиканца в июле 2017 года была обнаружена опухоль мозга. Медики диагностировали у Маккейна агрессивную форму глиобластомы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить