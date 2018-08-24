Порошенко: Президентские выборы вредят украинским реформам

Киев, , 19:35 — REGNUM Достижения пяти лет правления президента Украины Петра Порошенко оказались в опасности из-за президентских выборов и вмешательства России в избирательный процесс, заявил Петр Порошенко 24 августа в интервью изданию Financial Times.

Главными достижениями своего президентства он считает то, что Украина выдержала давление России, встала на путь европейской и евроатлантической интеграции, реформировала сферу социального обеспечения, а также банковский сектор и систему государственного управления.

«Процессы реформ не являются необратимыми, и поэтому они находятся в опасности. Почему? Из-за России. Россия предприняла огромные усилия в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину под свое влияние. Чрезвычайно трудная задача — защитить независимость и суверенитет страны в условиях гибридной войны», — отметил Порошенко.

Президент Украины отметил, что некоторые участники президентской гонки могут сыграть «на руку Путину»:

«Нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы».

Но он надеется на лучшее, поскольку граждане Украины обычно голосуют очень ответственно:

«Я абсолютно уверен, что на этот раз все будет так же, и Путин не сможет играть с голосами украинских избирателей».

Напомним, согласно опросам, Порошенко является аутсайдером предвыборной гонки. Он имеет наивысший антирейтинг среди всех кандидатов в президенты.

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