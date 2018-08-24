Меркель и Пашинян отметили «огромный потенциал развития» отношений

Ереван, , 19:17 — REGNUM Между Арменией и Германией установились хорошие отношения, но они могут расшириться еще больше, заявила сегодня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Рада находиться здесь, и не только в рамках празднования 100-летия вашей республики, но и во время происходящих новых изменений. Мы следили за событиями в Армении — за мирными демонстрациями и бархатной революцией, как принято ее называть», — сказала Ангела Меркель.

По её словам, в рамках визита в Армению канцлер уже посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд».

"Мы понимаем, какое ужасное событие произошло в 1915 году с армянским народом, и этот факт не должен быть забыт», — сказала канцлер Германии.

Обратившись к армяно-германским отношениям, Ангела Меркель заявила, что они очень хорошие, но могут расшириться еще больше.

«Рады, что Армении удалось заключить Соглашение о глубоком и всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС. Германия внесет свой вклад в реализацию этого соглашения», — заявила Ангела Меркель.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своя очередь назвал визит канцлера в Армения историческим.

«Этот визит можно считать историческим. Это обстоятельство особенно выделяется в контексте демократических изменений, которые происходят в Армении», — заявил Никол Пашинян на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, с канцлером Германии состоялись содержательные переговоры, которые касались отношений Армения — Германия, Армения — ЕС, международной и региональной повестки.

«По многим вопросам этой повестки наши позиции сходятся, что свидетельствует о том, что отношения наших стран имеют огромный потенциал развития», — заявил Никол Пашинян.

Он также отметил, что по объему товарооборота Германия является третьим партнером Армении и первым — в Евросоюзе. Он выразил надежду, что объемы сотрудничества будут развиваться не только в количественном, но и в содержательном плане.

«Мы обсудили и договорились, что по итогам визита сформируем конкретную повестку совместных действий в различных сферах и реализуем конкретные действия для их претворения в жизнь», — сказал глава правительства Армении.