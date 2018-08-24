Губернатор Анатолий Артамонов поздравил жителей Калуги с Днем города

Калуга, , 18:12 — REGNUM Сегодня, 24 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 647-й годовщине со дня основания Калуги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, чтоКалуга является не только прекрасной столицей Калужской области, но и основой ее экономики: «57 процентов всей промышленной продукции региона производится именно в Калуге. На ее долю приходится 47 процентов всех инвестиций, вкладываемых в развитие областной экономики. Калуга — это точка роста и опора для всех муниципалитетов».

По словам губернатора, благодаря успехам в экономике областной центр год от года хорошеет и благоустраивается, становится еще более удобным для жизни и получает больше возможностей для успешной реализации намеченных планов. В числе особенно значимых для Калуги проектов Анатолий Артамонов назвал строительство современного дворца спорта на месте бывшего стадиона «Центральный», инновационного кампуса КФ МГТУ имени Баумана, а также стратегически важного для развития региональной столицы Южного обхода. «Великолепная кольцевая автодорога вокруг Калуги на многие десятилетия позволит городу развиваться без всяких ограничений. Это вклад в его будущее. Есть еще много других начинаний — строек детских, общеобразовательных, культурных и спортивных учреждений. Хочу заверить, что область всегда будет оказывать городу поддержку в реализации этих планов, потому что это наши общие цели и задачи», — подчеркнул глава региона.

В завершение выступления Анатолий Артамонов пожелал своим землякам «и дальше также бережно относиться к родному городу и оставаться его патриотами».

На праздничном мероприятии, которое прошло в здании Калужского областного драматического театра, присутствовали главный федеральный инспектор по Калужской областиАлександр Савин, спикер регионального парламента Виктор Бабурин, члены областного правительства, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, сотрудники городской управы, депутаты, почетные граждане Калуги, работники предприятий и организаций города, ветераны войны и труда, представители духовенства, общественности, а также официальные делегации из других городов России.

В продолжение торжества губернатор Анатолий Артамонов вручил лучшим труженикам областного центра почетные грамоты и благодарности.