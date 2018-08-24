Израиль стремится к полной аннексии сирийских Голан

Тель-Авив, , 19:14 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях заявил, что он не оставляет надежды на то, что США признают претензии Тель-Авива на оккупированные Голанские высоты, которые были захвачены у Сирии во время Шестидневной войны. Нетаньяху сказал, что ни за что бы не отказался от этого.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Израиль отметил, что Белый дом не будет обсуждать вопрос признания оккупированных Голанских высот частью еврейского государства. Он также отметил, что в Вашингтоне понимают позицию Тель-Авива по данному вопросу, но позиция США пока останется неизменной.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии во время Шестидневной войны 1967 года. Первоначально территория управлялась военной администрацией, но в 1981 году Тель-Авив распространил юрисдикцию своих законов на эту территорию и создал гражданскую администрацию.

Совет Безопасности ООН осудил этот шаг как незаконный. Израиль пытается оправдать свой шаг утверждением о том, что захват является одним из способов защиты его границ от военной агрессии. По терминологии ООН употребляется термин «Оккупированные сирийские Голаны».

После признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства Израиль хотел бы еще получить от США признание оккупированных сирийских Голан территорией еврейского государства.