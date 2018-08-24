Германия готова взять ответственность в карабахском конфликте: Меркель

Ереван, , 19:05 — REGNUM Германия готова взять ответственность в рамках нагорно-карабахского конфликта. Об это на брифинге в Ереване завила канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги армяно-германских переговоров на высшем уровне.

Меркель в этой связи напомнила, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

«Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт, но важно решить этот конфликт в хорошей атмосфере, и Германия готова в этом плане помочь Армении», — цитирует слова Меркель корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос о том, как Германия относится к решению Азербайджана о непредставлении визы депутату бундестага, который входил в делегацию, возглавляемую Меркель, канцлер сказала: «Для нас важно вести эти переговоры, и только путем переговоров можно решить конфликты. Если люди не разговаривают, конфликты не решаются, и для нас важно, чтобы этот визит состоялся. Время конечно не ждёт, и мы должны приложить все усилия, чтобы побыстрее решить этот конфликт».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что Германия всячески содействует усилием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в плане урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Германия и госпожа канцлер имеют понимание, что вопрос Нагорного Карабах может быть решен исключительно мирным путём, и для этого в регионе необходимо установить атмосферу урегулирования. В плане установления такой атмосферы Армения очень высоко ценить усилия Германии», — сказал Пашинян.

Следует отметить, что на брифинге синхронный перевод с немецкого на армянский оставлял желать лучшего, поэтому некоторые слова Ангелы Меркель могут быть приведены или истолкованы неверно.