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Патриарх Варфоломей поздравил Украину с Днем независимости

Политика

Порошенко, пользуясь случаем, вновь поднял тему автокефалии

Киев, 24 августа 2018, 18:35 — REGNUM  Константинопольский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и поздравил страну с Днём независимости, сообщила 24 августа пресс-служба аппарата президента.

«Наитеплейшие поздравления всем укранцам, охваченным любовью Константинопольской матери-церкви», — приводятся в сообщении слова Варфоломея.

Отмечается, что собеседники «обсудили дальнейшие шаги на пути создания единой поместной православной церкви Украины».

Напомним, украинский режим во главе с Порошенко стремится получить томос об автокефалии Украинской православной церкви, чтобы таким образом разорвать единство православных церквей России и Украины.

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