Глава МИД Италии: мигрантов недостаточно физически доставить в Европу

Рим, , 18:18 — REGNUM Евросоюз должен найти конкретные формы общей работы по вопросу нелегальной миграции и приступить к их реализации, сейчас не наблюдается ни того, ни другого, заявил в пятницу, 24 августа, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланезе, передает Il Messaggero.

Вопрос о мигрантах остается одним из важнейших для ЕС. Мигрантов недостаточно физически доставить на территорию Евросоюза, у них, как и всех людей, должны быть нормальные условия жизни. В ЕС часто говорят об этом, но очень редко что-то делают, добавил министр.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции (вообще и конкретно — с кораблем Diciotti), то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

В Еврокомиссии в ответ призвали Ди Майо «воздержаться от угроз». Моаверо Миланезе выступает в роли «посредника», смягчая заявления своего вице-премьера (в части членских взносов), но повторяя его позицию в другой части (о необходимости перехода от слов к делу).

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов.

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Корабль стоит в порту Катании, но не выпускает мигрантов на берег. Итальянские политики констатируют, что в этом случае, как и в целом ряде других, Евросоюз не переходит от слов к делу.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.