«Скорую помощь» псковскому культурному наследию окажут с помощью полпреда

Псков, , 18:12 — REGNUM При полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе будет создана рабочая группа по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия, расположенных на территории Псковской области. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников по итогам рабочей встречи на эту тему, участие в которой приняли министр просвещения РФ Ольга Васильева, полномочный представителя президента в СЗФО Александр Беглов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Некоторые объекты требуют срочной помощи и принятия незамедлительных решений. Это усадьба Строгановых в Волышово, древнейшие псковские монастыри — Мирожский и Снетогорский. В целом региону нужна стратегическая программа как минимум с 5-летним горизонтом планирования», — заявил Михаил Ведерников.

Александр Беглов согласился с тем, что вопрос сохранения бесценного исторического наследия древней Псковской земли имеет особое значение.

Планируется, что первое заседание рабочей группы пройдет в сентябре.

Напомним, Псковская область насчитывает более 4,3 тыс. объектов культурного наследия, более половины из которых имеют статус объектов федерального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из памятников — усадьба Строгановых в Волышово — летом 2018 года пережила серьёзный пожар и сейчас находится в остро аварийном состоянии.

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Необходимы работы по спасению Мирожского и Снетогорского монастырей, расположенных на берегах рек — чтобы не допустить обрушения объектов, необходимы работы по укреплению береговых линий, а также реставрация и самих построек.

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