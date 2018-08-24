Советник Трампа оригинально «доказал» участие РФ в донбасском конфликте

Киев, , 18:26 — REGNUM Россия причастна к войне в Донбассе, поскольку обсуждает возможность ввода миротворческой миссии в регион, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 24 августа на пресс-конференции в Киеве, сообщило издание «Европейская правда».

Журналисты попросили Болтона привести доказательства того, что Россия играет ключевую роль в донбасском конфликте, поскольку сама Россия это отрицает. Чиновник заявил следующее:

«Сам факт того, что российская сторона участвует в общении по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе, — возможно, это косвенное признание Россией, что есть проблемы, и они являются частью этих проблем».

Напомним, российские чиновники многократно обсуждали возможность ввода миротворцев с представителями США. Исходя из логики Болтона, США также участвуют в гражданской войне на Украине.

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