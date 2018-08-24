Максим Сураев одобрил предложение об отказе от пенсионных преференций

Москва, , 17:57 — REGNUM Депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству Максим Сураев («Единая Россия») выразил свое согласие с предложением секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» об отказе депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.

«Решение принято Генсоветом — это раз. У нас в партии, если решение принято, то оно исполняется. Можно его обсуждать, можно вносить на какой-то стадии свои предложения, но, если решение принято — оно исполняется. Так работает и фракция в Государственной думе, и партийная система», — рассказал Макисим Сураев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Лично мое мнение по этому поводу таково: я понимаю, что грядут перемены, я понимаю, что недовольство по поводу пенсионного возраста у людей есть, но я понимаю, что та структура и форма пенсионной системы, которая у нас есть на данный момент в России дальше не может такой оставаться. Поэтому лично я поддерживаю эти изменения, и готов отказаться от тех преференций, которые имеют сегодня депутаты Государственной думы», — подчеркнул парламентарий.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 20 августа на совместном заседании генерального совета и совета руководителей фракции «Единой России» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.

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