Виталий Милонов готов отказаться от депутатской пенсии

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов готов отказаться от своих пенсионных надбавок, которые полагаются ему, как народному избраннику. Об этом он сообщил 24 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее с инициативой отмены пенсионных преференций для депутатов и сенаторов выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Я тоже готов. Считаю, что на сегодняшний момент совершенно некорректно говорить о собственных пенсиях. Я удивился, что наши региональные коллеги резко стали переживать за свои преференции», — сказал Виталий Милонов.

«Начисляйте, как всем. Никаких доплат не надо», — добавил он.

Милонов убежден, что его коллеги по Госдуме выскажутся за подобные перемены практически единогласно.

«Я уверен, что поддержат. Откажутся от (депутатских) пенсий. У кого-то изначально неплохой финансовый бэкграунд, а кому-то совесть не позволит быть против. Мне, например, совесть не позволяет», — заявил Виталий Милонов.

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