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Порошенко оскорбил православную церковь и призвал с ней разобраться

Политика

«Разбираться» придется с третью населения Украины

Порошенко оскорбил православную церковь и призвал с ней разобраться
Сальвадор Дали. Осквернение гостии (фрагмент). 1930

Киев, 24 августа 2018, 17:33 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко назвал «неканонической» единственную каноническую Украинскую православную церковь, а также пообещал с ней расправиться. Заявления прозвучали 24 августа во время выступления на параде в честь Дня независимости Украины.

«Мы полны решимости пресечь неестественное и неканоническое пребывание весомой части нашего православного общества в зависимости от российской церкви. Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины, которая день и ночь молится за российскую власть и за войско — тоже российское», — пригрозил Порошенко.

Политический эксперт Елена Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook напомнила, что, по данным социологов, 35% граждан Украины относит себя к прихожанам УПЦ.

«Это около 10−15 миллионов граждан», — отметила эксперт.

Напомним, 24 августа Порошенко заявил, что Украина всё ещё разрывает узы, связывающие её с Российской империей и СССР, а также в очередной раз подчеркнул преемственность киевского режима от Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), процитировав строки гимна этой преступной структуры.

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