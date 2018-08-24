В Екатеринбурге единоросс снят с выборов в гордуму

Екатеринбург, , 17:25 — REGNUM В Екатеринбурге ещё один кандидат снят с выборов депутатов городской думы. В этот раз под каток правосудия попал действующий депутат («Единая Россия») Александр Смолин.

Решение вынес Чкаловский районный суд. С заявлением снять кандидата-депутата выступил его конкурент от партии «Яблоко» Роман Евдокимов. Претензии у него возникли к подписным листам Смолина. В итоге суд признал регистрацию незаконной.

Напомним, сегодня же, 24 августа, Свердловский облсуд подтвердил отмену регистрации звезды КВН Юлии Михалковой. А Ленинский райсуд отменил регистрацию «Партиии пенсионеров».

Также под угрозой оказалось участие кандидатов по списку партии «Гражданская платформа».

Читайте ранее в этом сюжете: «Гражданскую платформу» могут снять с выборов в Екатеринбурге