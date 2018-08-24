Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской НПО

Москва, , 17:25 — REGNUM Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны американской неправительственной организации «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (Pacific Environment, PERC). Об этом сообщает 24 августа пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в соответствующий перечень иностранных и международных НПО.

Напомним, внесение иностранной организации в список нежелательных в России предполагает, что организация должна закрыть все свои подразделения, а также свернуть все программы и проекты на территории страны. Организации также может быть запрещёно распространение материалов через российские СМИ.