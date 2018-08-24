Пятница, 24 Августа 2018 года
19:01:46 МСК

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской НПО

Политика

Решение принято в отношении «Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов»

Москва, 24 августа 2018, 17:25 — REGNUM  Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны американской неправительственной организации «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (Pacific Environment, PERC). Об этом сообщает 24 августа пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в соответствующий перечень иностранных и международных НПО.

Напомним, внесение иностранной организации в список нежелательных в России предполагает, что организация должна закрыть все свои подразделения, а также свернуть все программы и проекты на территории страны. Организации также может быть запрещёно распространение материалов через российские СМИ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон об иностранных агентах и проверки НКО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить