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112 тысяч домов для бедных будет построено в городах по всей Индии

Политика

Правительство Индии одобрило план строительства дополнительных 112 тысяч доступных домов по всей Индии в рамках специальной программы премьер-министра Нарендры Моди

112 тысяч домов для бедных будет построено в городах по всей Индии
© Айтен Юран
Садху

Нью-Дели, 24 августа 2018, 17:17 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил специальную программу по строительству доступных домов для бедных слоев населения, которая состоит из двух элементов: возведение домов для бедных в городах и в селах. Также в рамках данной программы реализуются такие программы как электрификация домов для бедных, а также проведение газа и воды в них.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», правительство Индии одобрило строительство 112 тысяч дополнительных доступных домов для бедных в городах по всей Индии. Таким образом, на данный момент одобрен план строительства более 5,5 миллионов доступных домов.

Основным штатами, в которых будут возводиться новые дома, станут такие штаты как Чхаттисгарх, Джамму и Кашмир, Джаркханд и Мадхья-Прадеш.

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