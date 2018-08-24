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«Гражданскую платформу» могут снять с выборов в Екатеринбурге

Политика

Причина — многие кандидаты из списка отказались участвовать в кампании

Екатеринбург, 24 августа 2018, 17:07 — REGNUM  Партия «Гражданская платформа» может быть снята с выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Об этом журналистам сообщили в горизбиркоме.

Причиной такого шага называют то, что больше половины из списка кандидатов отказались участвовать в борьбе. Заявления от них уже получены избиркомом. Решение может быть принято в ближайшее время.

Напомним, что сегодня, 24 августа, ленинский райсуд Екатеринбурга по заявлению ЛДПР снял с выборов «Партию пенсионеров». Всего изначально избирком зарегистрировал семь партий. Теперь, видимо, за места в гордуме будут бороться пять партий.

Выборы в гордуму пройдут 9 сентября. 18 депутатов предстоит избрать по партспискам и ещё 18 — по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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