«Гражданскую платформу» могут снять с выборов в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM Партия «Гражданская платформа» может быть снята с выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Об этом журналистам сообщили в горизбиркоме.

Причиной такого шага называют то, что больше половины из списка кандидатов отказались участвовать в борьбе. Заявления от них уже получены избиркомом. Решение может быть принято в ближайшее время.

Напомним, что сегодня, 24 августа, ленинский райсуд Екатеринбурга по заявлению ЛДПР снял с выборов «Партию пенсионеров». Всего изначально избирком зарегистрировал семь партий. Теперь, видимо, за места в гордуме будут бороться пять партий.

Выборы в гордуму пройдут 9 сентября. 18 депутатов предстоит избрать по партспискам и ещё 18 — по одномандатным округам.