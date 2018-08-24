Fitch: антиевропейские идеи все более популярны в Италии

Рим, , 16:59 — REGNUM Политический климат в Италии в корне изменился, результаты выборов показывают, что все большей популярностью пользуются не только партии, выступающие против «режима жесткой экономии», но и против ЕС в целом, сказано в сообщении рейтингового агентства Fitch в пятницу, 24 августа, передает Italia Oggi.

Предстоящая кампания по выборам депутатов Европарламента, по всей видимости, продемонстрирует ужесточение противоречий между про‑ и антиевропейскими настроениями в Италии, полагают в агентстве.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Действующие власти Италии, чей уровень поддержки после выборов вырос с 50 до 60%, уверены в предстоящей победе своих единомышленников — сторонников усиления национальных суверенитетов и на общеевропейском уровне.