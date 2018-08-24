Пятница, 24 Августа 2018 года
17:27:05 МСК

Бывшего замглавы Твери осудили на четыре года за мошенничество

Политика

Чиновник вместе с подельниками похитил у банка 600 млн рублей

Бывшего замглавы Твери осудили на четыре года за мошенничество
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Надувательство

Тверь, 24 августа 2018, 15:53 — REGNUM  В Московской области суд вынес приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Твери Дениса Гонтарева и его подельников, которые похитили у банка 600 млн рублей. Как сообщила 24 августа пресс-служба СУ СК РФ по Московской области, экс-чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы. Его подельник-предприниматель — к трем годам колонии.

Мужчины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было доказано, что в 2011—2012 годах подельники с помощью подставных фирм и договоров участия в долевом строительстве похитили у банка «Пушкино» более 600 млн рублей.

В деле также есть третий обвиняемый — акционер этого банка, который сейчас скрывается от следствия. Он объявлен в международный розыск.

ИА REGNUM отмечает, что Денис Гонтарев был назначен заместителем главы администрации Твери в 2016 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить