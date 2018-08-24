В Ярославле нашли способ легализовать избирательные «карусели»?

Ярославль, , 15:34 — REGNUM В Ярославле сотрудников одного из предприятий заставляют брать открепительные для того, чтобы голосовать за руководителя на выборах в областную думу. Об этом сообщает информационное агентство «ЯрНьюс».

Работники одного из ярославских заводов рассказали журналистам агентства, что один из директоров предприятия баллотируется в ярославскую областную думу в списке «Единой России». Сотрудников, проживающих во всех районах города, заставляют брать открепительные и записываться голосовать на тот участок, где избирается их руководитель.

«При этом директор предприятия идет на выборы в Ярославскую областную Думу по списку, а значит, сотрудники предприятия, которые берут открепительные, лишаются возможности проголосовать за своего кандидата-одномандатника — на «чужой» территории они могут выбрать лишь «списочника», — сообщает агентство «ЯрНьюс».

Ситуацию прокомментировали в избирательной комиссии Ярославской области.

«Заставлять кого-то что-то делать против его воли всегда незаконно, но понять, что там за ситуация, очень сложно. Право голосовать по месту нахождения есть на всей территории области, но если выезжаешь за пределы одномандатного округа, то голосуешь только за списки кандидатов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Он добавил, что жалоб от ярославцев на данную ситуацию пока не поступало.