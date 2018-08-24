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Повышения налогов на бизнес не будет — Силуанов

Политика

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у крупных компаний часть сверхдоходов

Москва, 24 августа 2018, 15:34 — REGNUM  В Российской Федерации в ближайшие годы не планируют менять налоговую нагрузку на бизнес. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи с представителями компаний с участием помощника президента РФ Андрея Белоусова.

«В планах правительства нет повышения налогов на бизнес», — сказал Силуанов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у крупных компаний часть сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов главы государства.

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