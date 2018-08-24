Президент Индонезии встретился с главами Конференции католических епископов

Джакарта, , 15:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он не будет вмешиваться в судебный процесс в случае предполагаемого богохульства в Северной Суматре, сообщает Antaranews.

«Я не могу вмешиваться в дела, связанные с юрисдикцией суда», — заявил президент Джоко Видодо после встречи с руководством Конференции католических епископов Индонезии в Джакарте 24 августа.

Ранее Танджунгский суд вынес приговор по обвинению в богохульстве гражданину Индонезии, чье имя не называется, и приговорил его к 18 месяцам лишения свободы. Следствие решило, что этот гражданин, не мусульманин, оскорбил верующих мусульман тем, что пожаловался на громкий призыв к молитве.

Стороны также обсудили региональные вопросы, в частности проблему лесных пожаров. «Мы видим, что лесные пожары по всей стране сократились примерно на 85%», — заявил президент.

Конференция католических епископов Индонезии — коллегиальный орган церковно-административного управления Римско-Католической церкви в Индонезии.